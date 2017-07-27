В Bellator не исключают возможности реванша Емельяненко — Орловский

Руководитель Bellator Скотт Кокер не исключает возможности проведения матча-реванша между российским бойцом Фёдором Емельяненко и белорусом Андреем Орловским. Однако такой вариант возможен лишь в том случае, если белорусский боец подпишет контракт с Bellator. Емельяненко встречался с Орловским 24 января 2009 года в Анахайме в рамках турнира Affliction, тогда россиянин одержал победу нокаутом.



«Если Андрей будет свободным агентом и мы подпишем контракт с ним, то он тоже будет в списке (соперников Фёдора)», — цитирует Кокера ТАСС.



В последних пяти своих поединках в UFC Орловский потерпел поражения, четыре из них были досрочными.