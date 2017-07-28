Тренер Головкина посмеялся над ударной мощью Альвареса

Известный американский тренер Абель Санчес, который работает с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным, посмеялся над ударной мощью Сауля Альвареса, с которым его подопечному предстоит провести бой 16 сентября в Лас-Вегасе.



«Амир Хан был легковесом, и прежде его нокаутировал Брейдис Прескотт. И вы хотите сказать, что отправление в нокаут Киркленда было большим делом? Киркленд не дрался в течение двух лет, и ему все могли причинить боль, Исида нокаутировал его. Кого такого Альварес нокаутировал, чтобы вы могли сказать: «О да, это был отличный нокаут, этого парня тяжело нокаутировать»?



Альварес — это парень, который выбрасывает хорошие и быстрые комбинации, но его удары похожи на пощёчины. Однако ему придётся сделать что-то большее, чем дать пощёчину, чтобы сдержать Головкина», — цитирует Санчеса BoxingScene.