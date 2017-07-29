На кону боя Головкин — Альварес не будут стоять титулы по версии WBC и IBO

Мексиканский боксёр Сауль Альварес подтвердил, что в предстоящем 16 сентября поединке с Геннадием Головкиным, он не будет претендовать на два из четырёх титулов, принадлежащих казахстанцу. Так, в случае победы Канело ему достанется звание чемпиона по версиям WBA Super и IBF, в то время как ремни WBC и IBO станут вакантными.

«Я буду очень горд сразиться за эти важные титулы. Это будет лучшее боксёрское шоу в этом году, я знаю, что все фанаты в Мексике и за её пределами получат удовольствие от боя, так как я не только защищу пояс по версии „The Ring“ и звание линейного чемпиона, но и завоюю пояса по версиям WBA Super и IBF», — приводит слова Альвареса BoxingScene.