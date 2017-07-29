Шон Портер выступит в андеркарде боя Мейвезер — Макгрегор

Бывший чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Шон Портер (27-2-1, 17 КО) проведёт свой следующий поединок 26 августа в андеркарде боя между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором.

Противостоять Портеру будет Томас Дюлорм (24-2, 16 КО), сообщает Boxingnewsresults. Самым серьёзным соперником в послужном списке Дюлорма был чемпион мира в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд, которому он проиграл техническим нокаутом в титульном поединке в 2015 году. В последний же раз он выступал в январе этого года, когда досрочно победил Бриана Джонса.

Что касается Портера, то его предыдущий поединок состоялся в апреле, тогда американец нокаутировал Андре Берто.