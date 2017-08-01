Фроч: Мейвезер не должен подвести боксёрский мир

Бывший чемпион мира Карл Фроч считает, что у Конора Макгрегора почти нет шансов на победу в бою с Флойдом Мейвезером-младшим. Тем не менее у Фроча вызывает обеспокоенность возраст Мейвезера (американцу уже исполнилось 40 лет) и то, что он не дрался на протяжении двух лет.



«Любой, кто хоть что-то понимает в боксе, не даёт шансов Конору Макгрегору. Я ожидаю, что Флойд Мейвезер выиграет, но он не должен подвести мир бокса. Я надеюсь, что он победит ради бокса. Это удивительное событие, которого я ожидаю с нетерпением.



Макгрегор должен крепко попасть (по Флойду) в начале боя, чтобы иметь какие-то шансы, но любой, кто знает бокс, не даст ему ни единого шанса. Эта миссия невыполнима.



29-летний Макгрегор выйдет на ринг против 40-летнего боксёра, который пару лет был на пенсии. Когда уходишь в отставку, то чувствуешь, как становишься «мягким». Кроме того, у Флойда «хрупкие» руки, вопрос в том, как проходит его тренировочный лагерь. Я просто ищу какие-то положительные моменты для Конора. Нынешний Мейвезер — это уже не тот боксёр, какого мы знали три-четыре- пять лет назад, когда он был лучшим. Посмотрим, что будет», — цитирует Фроча BoxingScene.