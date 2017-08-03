Тищенко: не думаю, что супертяжёлый дивизион потеряет с уходом Владимира Кличко

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал решение украинского супертяжеловеса Владимира Кличко завершить боксёрскую карьеру.



«Думаю, что мы точно не узнаем, почему же Владимир Кличко завершил профессиональную карьеру. А так многое зависит от самочувствия самого спортсмена. Есть у него силы продолжать или нет – это он решает сам. У Владимира была продолжительная и яркая карьера. Наверное, он устал. Оставил всего себя в тех прошлых боях и в подготовке к ним.

Соперник тоже повлиял на это решение. Джошуа молод и напорист. Он в первом бою хоть и был на грани поражения, но показал, что он стойкий и может выйти из самых сложных ситуаций. Не сдался и победил. Кличко, возможно, понял, что не сможет победить своего соперника, и решил уйти вот так, как есть.

Владимир много лет правил, но не думаю, что супертяжёлый вес многое потеряет с его уходом. Было время, когда два брата были на вершине и держали при себе все титулы. Да, они заслуживали уважения, но это было не очень интересно. Сейчас появилась какая-то динамика, и эта весовая категория стала более востребованной с точки зрения зрительского интереса. Есть и британец Джошуа, и кубинец Ортис и другие. Однообразие сменилось новыми яркими спортсменами», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.