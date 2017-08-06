Атлас: Головкин сделал себе имя, побеждая в Европе, сейчас он перестал расти

Экс-тренер Майка Тайсона и Александра Поветкина, аналитик канала ESPN Тедди Атлас подверг критике чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, отметив, что последний перестал расти в последние годы.

«Когда бой между Головкиным и Альваресом обсуждался пару лет назад, я был первым, кто сказал, что это будет ошибкой. Альварес на тот момент приносил золотые яйца своим промоутерам, и не было смысла подставлять его лисе, которая съест его. Я говорил, что Геннадий слишком силён для Канело. Но теперь, два года спустя, он уже не растёт и не прогрессирует. Его последние два боя показали его слабости. Мне нравится Джейкобс, который разоблачил его.

Так что это парень, по которому не так сложно попасть. Он не самый быстрый в мире, и он сделал себе имя, нокаутируя европейских средневесов. В бою с Джейкобсом ему было тяжело. Теперь же перед ним Альварес. Он всё ещё молод и продолжает развиваться. Думаю, что теперь этот бой гораздо серьёзнее, чем пару лет назад", — приводит слова Атласа Boxingnews24.