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M-1 Challenge 82: Заяц победил Вянттинена

6 августа 2017, воскресенье. 00:57 Бокс/ММА

В Хельсинки завершился турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 82. Зрители стали свидетелями 11 поединков. В главном бою вечера россиянин Михаил Заяц одержал уверенную победу единогласным решением судей над финном Маркусом Вянттиненом.

M-1 Challenge 82. Финляндия. Хельсинки

Главный бой вечера:

До 93 кг. Михаил Заяц (Стрела Promotion) — Маркус Вянттинен (Финляндия) – победа Зайца единогласным решением судей

Основные бои:

До 61,3 кг. Хелитон Дос Сантос Давелла (Бразилия) — Янне Элонена-Кулмала (Финляндия) — ничья
До 56,7 кг. Микаэль Силандер (Финляндия) – Виталий Бранчук (Украина) – победа Силандера решением большинства судей
До 70,3 кг. Павел Гордеев (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец) – Мичел Сильва (Бразилия) – победа Гордеева единогласным решением судей
До 77,1 кг. Айреш Бенруш (Португалия) — Юхо Валамаа (Финляндия) – победа Валамаа техническим нокаутом в первом раунде
До 77,1 кг. Александр Бутенко (Fight Empire) – Кит Джонсон (США) – победа Бутенко единогласным решением судей

Предварительные бои:

До 70,3 кг. Арнау Керфаллах (Франция) — Патрик Пиетила (Финляндия) – победа Керфаллаха удушающим приёмом в первом раунде
До 84 кг. Руслан Шамилов (Центр MMA, Великие Луки) — Мозес Мурриетта (США) – победа Шамилова нокаутом в первом раунде
До 93 кг. Борис Полежай (Украина) – Тони Валтонен (Финляндия) – победа Полежая единогласным решением судей
До 56,7 кг. Олег Личковах (Gusev MMA, Baltic Bears и Сечь PRO) — Бин Сон Лё (Швеция) победа Личковаха единогласным решением судей
До 56,7 кг. Фредерико Гутцвиллер (Швейцария) — Акакий Хорава (Грузия) – победа Гутцвиллера в первом раунде болевым приемом на руку

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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M-1 Challenge
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