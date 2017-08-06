Ломаченко победил Марриагу и защитил титул чемпиона мира по версии WBO

Чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко (8-1-0, 6 КО) защитил титул в бою против представителя Колумбии Мигеля Марриаги (25-2-0, 21 КО). Поединок состоялся в Microsoft Theater в центре Лос-Анджелеса.



29-летний украинец в статусе явного фаворита заметно превосходил своего оппонента в первых семи раундах боя, дважды отправив его в нокдаун, на восьмой колумбиец принял решение не выходить.



Таким образом, Ломаченко одержал свою девятую победу на профессиональном ринге и в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO в первом лёгком весе.