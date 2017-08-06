Тренер Макгрегора: Конор проводит убийственные спарринги

Один из тренеров Конора Макгрегора Оуэн Родди отмечает невероятный прогресс ирландца в ходе подготовки к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«Конор проводит убийственные спарринги. Он не позволяет попадать по себе, понимаете? Он может провести столько раундов спаррингов, сколько захочет, потому что делает это хорошо.



В тренировочном лагере я заметил одну вещь: с каждой неделей он становится вдвое лучшим бойцом, чем был. Я уже говорил об этом, когда рассуждал об ММА — в каждом новом бою новый Конор разбил бы старого Конора. Но в этом лагере прогресс виден каждую неделю», — цитирует Родди BoxingScene.