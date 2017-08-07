ФБР разработает регламент награждения особыми призами боксёров-победителей

7 августа на тренерском совете генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв дал поручение спортивному отделу создать официальный документ, в соответствии с которым будут отмечать победителей международных соревнований. В регламенте пропишут, каким образом команды нужно встречать с турниров, а также – как будут поощрять тех, кто занял призовые места, сообщается на официальном сайте федерации.

Умар Кремлёв остался недоволен тем, что представителей юношеской команды, которая накануне вернулась с первенства Европы с 13 золотыми медалями, не отметили федерации бокса на местах.



«Надо, чтобы у себя, в регионах медалистов отмечали. Как, например, в Кемерово девочек хорошо встретили(сборная команда юниорок в июле заняла первое общекомандное место на чемпионате Европы в Румынии. — Прим. ред.). Нужно, чтобы так же было везде. Сейчас по Туле разбираемся. Там две чемпионки мира и одна – Европы. Одной из них чайник подарили, другой – маленький телевизор. А третья вообще без подарка осталась. Сейчас мы договорились, что им вручат квартиры. Иначе как – они полжизни отдали боксу», — отметил генеральный секретарь.

Форма поощрения будет зависеть от возраста спортсмена, а также от его заслуг. Документ будет разрабатываться совместно с тренерами команд.