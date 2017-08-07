Джошуа: после победы над Кличко тренер сказал, что я много ошибался

Чемпион мира WBA/IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа сказал, что тренер Роб Маккракен быстро вернул его с небес на землю после победы над Владимиром Кличко.

«Я как будто был новичком. Мы отметили зрелищность боя, но, с точки зрения тренера, я допустил много ошибок и многое мог сделать лучше. Он говорил прямо: „Здорово, всё такое, но это было четыре недели назад. Нам надо готовиться к следующим трём годам. Твой левый хук был плох“.

Я был ещё под влиянием всех восторгов и подумал: «Что?». Но я с этим справился. Бой закончен, пора возвращаться к делам. Вот почему я стал работать с этим тренером, когда стал профессионалом. Знал, что мне нужен большой опыт. После Олимпиады некоторые называли меня невероятным. Но Роб говорил: «Ты новичок. Неплохо справился, но...» Он всегда был приземлённым", — цитирует Джошуа Press Association Sport.