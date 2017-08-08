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Тренер Макгрегора: прогресс Конора феноменален

8 августа 2017, вторник. 19:48 Бокс/ММА

Оуэн Родди, тренер чемпиона UFC Конора Макгрегора, заявил, что во время подготовки к поединку с Флойдом Мейвезером ирландец прогрессирует день ото дня.

«Мы все очень довольны. Сегодняшний Макгрегор лучше, чем вчерашний. Он становится лучше каждый день, каждую неделю.

У нас впереди ещё три недели, так что нас ждёт очередной большой прогресс. Конор — отличный ученик. У него отличные способности, не знаю, как он это делает. Никогда прежде не видел ничего подобного. Начиная с первого дня тренировочного лагеря и до сегодняшнего дня он феноменально прогрессировал. И он будет расти на протяжении следующих недель, это так захватывающе", — приводит слова Родди BoxingScene.

Поединок между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером пройдёт в Лас-Вегасе 26 августа.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
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