Тренер Макгрегора: прогресс Конора феноменален

Оуэн Родди, тренер чемпиона UFC Конора Макгрегора, заявил, что во время подготовки к поединку с Флойдом Мейвезером ирландец прогрессирует день ото дня.

«Мы все очень довольны. Сегодняшний Макгрегор лучше, чем вчерашний. Он становится лучше каждый день, каждую неделю.

У нас впереди ещё три недели, так что нас ждёт очередной большой прогресс. Конор — отличный ученик. У него отличные способности, не знаю, как он это делает. Никогда прежде не видел ничего подобного. Начиная с первого дня тренировочного лагеря и до сегодняшнего дня он феноменально прогрессировал. И он будет расти на протяжении следующих недель, это так захватывающе", — приводит слова Родди BoxingScene.

Поединок между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером пройдёт в Лас-Вегасе 26 августа.