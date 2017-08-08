Поражение Пакьяо повлияло на решение Брэдли о завершении карьеры

Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли признался, что поражение его бывшего соперника Мэнни Пакьяо в бою с Джеффом Хорном стало причиной, по которой американец задумался о завершении карьеры.

«Я вёл репортаж того боя из Австралии. Я сидел и смотрел, было заметно, что Мэнни подседает. Да, он выиграл тот бой, но знаете, это окровавленное лицо, все те трудности, через которые он прошёл… Тогда я посмотрел на мою жену и сказал, что нам надо будет поговорить. Просто я не хотел оставаться в боксе только из-за чека.

У меня есть моё наследие, и с меня довольно. Я не смогу больше проходить всё это. Прежний Брэдли, смотря бой Хорна, сказал бы, что он уничтожит австралийца, но нынешний задумается о том, стоит ли проходить через всё это. Я уже устал от этого, и у меня нет того характера, вот в этом вся причина.

Нельзя быть в мире спорта лишь одной ногой, нельзя было оставаться только ради денег", — приводит слова Брэдли BoxingScene.