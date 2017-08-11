Первый канал будет транслировать бой Мейвезер — Макгрегор

Первый канал официально объявил, что будет транслировать поединок между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и бойцом UFC Конором Макгрегором в прямом эфире.

Встреча этих бойцов состоится в американском городе Лас-Вегас и будет проходить в категории первого среднего веса по правилам бокса. Для Макгрегора это будет дебютный бой на профессиональном боксёрском ринге.



Прямая трансляция поединка на Первом канале начнётся 27 августа в 6:00 по московскому времени.