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Первый канал будет транслировать бой Мейвезер — Макгрегор

11 августа 2017, пятница. 17:54 Бокс/ММА

Первый канал официально объявил, что будет транслировать поединок между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и бойцом UFC Конором Макгрегором в прямом эфире.

Встреча этих бойцов состоится в американском городе Лас-Вегас и будет проходить в категории первого среднего веса по правилам бокса. Для Макгрегора это будет дебютный бой на профессиональном боксёрском ринге.

Прямая трансляция поединка на Первом канале начнётся 27 августа в 6:00 по московскому времени.

Источник: Первый канал Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший Первый канал
Новости. Бокс/ММА
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