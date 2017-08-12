Уайлдер: я не боюсь Ортиса и вызываю его на бой

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер надеется заполучить в соперники на 4 ноября Луиса Ортиса. Однако сперва ему необходимо договориться о внеочередной свободной защите с Бермейном Стиверном, который является официальным претендентом на титул. На прошлой неделе президент WBC Маурисио Сулейман пообещал найти компромисс, который удовлетворит все стороны.



«В моём возвращении на ринг я бы очень хотел провести бой с Ортисом. Он считается этаким соперником, которым всех пугают в этом виде спорта. Но что бы там ни было, я вызываю его. Я хочу видеть его на ринге», — цитирует Уайлдера BoxingScene.