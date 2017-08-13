Хан всё ещё надеется получить бой с Пакьяо

Бывший чемпион мира Амир Хан, который на протяжении нескольких лет пытается получить бой с бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, заявил, что по-прежнему надеется на организацию такого поединка.

«Мэнни — великий боец, и он должен был одержать победу в бою с Хорном. Возможно, в более молодые годы он бы нокаутировал его, но, на мой взгляд, он победил и без этого. Думаю, что мой бой с ним может и не состояться, но если он проведёт реванш с Хорном, а я буду готов к бою, то всё ещё может случиться.

Может быть, у нас и не получится организовать поединок, но я не намерен складывать все яйца в одну корзину. Как бы то ни было, бой с Пакьяо очень подошёл бы мне по стилю", — приводит слова Хана World Boxing News.