Макгрегор: не думаю, что Головкин и Альварес являются лучшими боксёрами

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор заявил, что его не впечатляют Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Альварес и Головкин сразятся 16 сентября.

«Я не поклонник ни Головкина, ни Альвареса. Канело слишком малоподвижен. Я смотрел его видео, и казалось, что под ним нет ног.

Головкин же приехал в лагерь для подготовки, находясь в ужасной форме. Я видел его в лагере и видел просто изнурённого человека. Хотя они и считаются одними из лучших, не думаю, что они ими являются. Я предпочитаю парней полегче", — приводит слова Макгрегора Boxing Scene.