Поветкин отсутствует в обновлённом рейтинге WBC

В августовских рейтингах Всемирного боксёрского совета (WBC), опубликованных на официальном сайте организации, отсутствует российский супертяжеловес Александр Поветкин.



Отметим, что другие организации — WBA, WBO и IBF — уже вернули в свои рейтинги россиянина, который ранее был удалён из них из-за допингового скандала.



Топ-15 рейтинга WBC

1. Бермейн Стиверн

2. Луис Ортис

3. Кубрат Пулев

4. Диллиан Уайт

5. Энди Руис

6. Карлос Такам

7. Мариуш Вах

8. Доминик Бризил

9. Дерек Чизора

10. Йохан Дюопа

11. Чарльз Мартин

12. Эрик Молина

13. Агит Кабайел

14. Джаррелл Миллер

15. Лукас Браун.