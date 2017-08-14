175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Поветкин отсутствует в обновлённом рейтинге WBC

14 августа 2017, понедельник. 14:39 Бокс/ММА

В августовских рейтингах Всемирного боксёрского совета (WBC), опубликованных на официальном сайте организации, отсутствует российский супертяжеловес Александр Поветкин.

Отметим, что другие организации — WBA, WBO и IBF — уже вернули в свои рейтинги россиянина, который ранее был удалён из них из-за допингового скандала.

Топ-15 рейтинга WBC
1. Бермейн Стиверн
2. Луис Ортис
3. Кубрат Пулев
4. Диллиан Уайт
5. Энди Руис
6. Карлос Такам
7. Мариуш Вах
8. Доминик Бризил
9. Дерек Чизора
10. Йохан Дюопа
11. Чарльз Мартин
12. Эрик Молина
13. Агит Кабайел
14. Джаррелл Миллер
15. Лукас Браун.

Источник: Официальный сайт WBC Сообщить об ошибке
Теги
Александр Поветкин Бермейн Стиверн Дерек Чизора Карлос Такам Кубрат Пулев WBC
Новости. Бокс/ММА
14 августа 2017, понедельник
14:39 Поветкин отсутствует в обновлённом рейтинге WBC
13:49 Тренер Макгрегора: Конор победил бы Мейвезера и 10 лет назад
13:01 Роуч надеется, что Котто получит шанс сразиться с Головкиным
12:24 Гвоздик: я считаю, что готов к бою с Уордом
11:44 Эллерб: поединок Мейвезера с Макгрегором не продлится 12 раундов
10:58 Отец Макгрегора: Конор шокирует боксёрскую общественность, Мейвезер упадёт
10:11 Переговоры о бое Лара — Андраде должны начаться в сентябре
09:43 Малиньяджи — Уайту: ты мошенник, ты же видел все 12 раундов спарринга
00:55 Экс-чемпион мира Форбс отказался от спарринга с Макгрегором
13 августа 2017, воскресенье
23:50 Махачев снят с турнира UFC Fight Night 115
22:37 Макгрегор: Мейвезер едва ли простоит два раунда со мной
21:33 Малиньяджи: мне всё равно, если я больше не заговорю с Макгрегором
21:02 К. Джонс: Головкин сдерживал себя в спарринге с Альваресом
19:55 Макгрегор: не думаю, что Головкин и Альварес являются лучшими боксёрами
18:34 Рокхолд: боевой дух возвращается к Кормье
18:00 Башир: Усик нокаутирует Хука не позднее седьмого раунда
16:46 Макгрегор: пусть Малиньяджи всё расскажет Флойду, он всё равно не будет готов
15:27 Фроч: думаю, я бы нокаутировал Кальзаге
15:05 Хант и Тыбура встретятся на турнире UFC в Сиднее
14:24 Макгрегор планирует продолжать боксировать и после боя с Мейвезером
13:37 Хан всё ещё надеется получить бой с Пакьяо
12:37 Уайт: Джошуа говорит много ерунды, я готов к большому бою с ним
11:57 Малиньяджи: не вижу, чтобы Макгрегор спешил провести бой с Нурмагомедовым
11:34 Роуч: в таком возрасте Пакьяо будет сложно выйти на ринг с Кроуфордом
10:54 Советник Мейвезера: Трампу отправили приглашение на бой Флойда с Макгрегором
10:36 WBA: победитель боя Клеверли — Баду Джек должен встретиться с Биволом
09:53 Источник: Ригондо и Ломаченко могут провести бой 9 декабря
09:38 Гамбоа победил Рейеса
01:35 Соперник россиянина Сафарова бразилец Да Лима попался на допинге
12 августа 2017, суббота
23:47 Лобов: 26 августа на ринг с Мейвезером выйдет страшное животное
22:20 Берто не захотел проводить спарринг с Макгрегором из-за случая с Малиньяджи
20:37 Макгрегор: Мейвезер — грязный человек, бьёт жену на глазах у ребёнка
19:24 Альварес: было бы здорово выиграть бой с Головкиным нокаутом
18:12 Мейвезер-младший: я не проигрывал ни левшам, ни правшам
17:47 Макгрегор отказался от спарринга с Ломаченко
16:39 Макгрегор получил боксёрскую лицензию благодаря бою с Диасом
15:49 Тренер Макгрегора: рад, что Малиньяджи был частью нашей команды
14:21 Малиньяджи: видео не опровергло моих слов — Макгрегор давил мне на голову
14:00 Лобов: Малиньяджи надо перестать быть дивой
12:54 Мейвезер-младший: Макгрегор будет постоянно менять стойку и терять энергию
12:16 Макгрегор: слова «деньги» нет в моём словаре
11:04 Джонс: Леснар может использовать меня как рычаг для получения гонорара
10:59 Опубликовано видео нокдауна Малиньяджи в спарринге с Макгрегором
09:55 Макгрегор: обвинения Малиньяджи нелепы, его сильно контузило
00:34 Уайлдер: я не боюсь Ортиса и вызываю его на бой
Все новости RSS
Партнерский контент