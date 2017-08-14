Мозли: Альварес быстрее, но Головкин жёстче бьёт

Бывший чемпион мира Шейн Мозли не смог выбрать фаворита в поединке Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

«Головкин очень силён. Мне нравятся навыки Канело, и он вырос как боец. Время на стороне Канело, потому что он моложе и давно в этой игре. У него богатый опыт, отличная команда, и он много работает. Мне нравятся оба эти парня. Головкин очень силён и тоже много работает. Так что бой будет отличный.

Не могу выбрать победителя. Канело лучше обучен и лучше двигается. А Головкин очень силён и жёстче бьёт. Вопрос в том, выдержит ли Канело давление Головкина. Если выдержит, то может победить. Иначе ему будет очень тяжело", — цитирует Мозли Fighthub.