Роберт Гарсия: Майки побьёт Мейвезера

Роберт Гарсия, брат и тренер чемпиона мира WBC в лёгком весе Майки Гарсии, уверен, что его брат побьёт Флойда Мейвезера-младшего, случись им сейчас встретиться на ринге.



«Я не думаю, что Флойд сразится с Майки, потому что ему уже 40 лет и он сам говорит: «Послушайте, я устал. Всё моё тело болит. Я больше не могу боксировать». Он дерётся с Макгрегором, потому что это лёгкий бой для него, но я не думаю, что он будет по-настоящему боксировать.



В настоящий момент Майки — слишком сильный боец для Флойда. Я считаю, что Майки силён и побьёт Флойда. Но это не будет значить, что Майки лучше него, это будет лишь означать, что Майки побил старого Флойда. Мейвезер — лучший боец в этом спорте за последние 20 лет, а может быть, и за всю историю», — цитирует Гарсию Fightnews.