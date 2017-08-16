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Лобов: если Малиньяджи хочет драться, я ему ухо отобью

16 августа 2017, среда. 00:01 Бокс/ММА

Спарринг-партнёр Конора Макгрегора Артём Лобов негативно высказался в адрес Поли Малиньяджи. Ранее Малиньяджи со скандалом покинул лагерь ирландца.

«Всё очень просто: было три спарринг партнёра — я, Тирнан Брэдли и Дэшон Джонсон. Я назвал Поли дивой в интервью. Тирнан тоже по нему прошёлся. Поли высказался плохо обо мне и Тирнане и ничего не сказал о Дэшоне.

Почему? Дэшон — единственный, кто не дал интервью про него. Это явно эмоциональное действие. Он пытался ответить мне и Тирнану, но мне всё равно. Если Поли хочет боя, я готов. Я ему ухо отобью», — приводит слова Лобова MMA Fighting.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор Поли Малиньяджи
Новости. Бокс/ММА
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