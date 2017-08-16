Келлерман: даже в 60 лет Мейвезер победит Макгрегора

Американский комментатор Макс Келлерман, работающий на телеканалах HBO Sports и ESPN, не даёт Конору Макгрегору шансов на победу в бою с Флойдом Мейвезером-младшим. Встреча этих спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе и будет проходить по правилам бокса.



«Они выйдут на боксёрский ринг. Шансы Конора — нулевые. Нет вселенной, в которой он мог бы победить.



Не имеет значения то, что Мейвезеру 40 лет, или что-то ещё. Даже если бы Мейвезеру было 60 лет, это не имело бы значения», — цитирует Келлермана BoxingScene.



Тем не менее Келлерман считает, что Макгрегор может выстоять 12 раундов, если не будет предпринимать рискованных действий.