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А. Нурмагомедов: UFC не могла подождать Хабиба полмесяца

16 августа 2017, среда. 17:59 Бокс/ММА

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, недоволен тем, что организация назначила бой Тони Фергюсона с Кевином Ли. Ранее бой Нурмагомедова с Фергюсоном сорвался из-за болезни россиянина.

«Сегодня утром появилась информация о том, что Кевин Ли будет драться за временный пояс с Тони Фергюсоном. Вторая строчка с седьмой — и это от Дэны Уайта! Почему не первая строчка с третьей или четвёртой, пятой или шестой? Да потому что так надо и это интересно, но очень сомнительно.

Теперь о сроках: октябрь или 4 ноября — меньше месяца. Но срок, видите ли, не подходит. Ждать можно полгода, а здесь полмесяца нельзя. Удивительно, но факт", — написал Нурмагомедов на своей странице во «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
UFC Хабиб Нурмагомедов
Новости. Бокс/ММА
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