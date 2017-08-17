Мейвезер-младший: Макгрегор потеряет 90 % гонорара, если ударит ногой

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший рассказал, что Конор Макгрегор потеряет большую часть гонорара, если ударит его ногой во время поединка.

«Будет штраф, огромный штраф. Не думаю, что он захочет потерять около 90 % своего гонорара, если не больше. Не знаю точно, сколько там будет, но штраф большой», — приводит слова Мейвезера-младшего Bloody Elbow.

Бой Мейвезера и Макгрегора пройдёт по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе. Поединок продлится 12 раундов и состоится в рамках первого среднего веса.