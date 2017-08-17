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Малиньяджи: Макгрегора дисквалифицируют, если он не научится соблюдать правила

17 августа 2017, четверг. 20:53 Бокс/ММА

Двукратный чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи считает, что Конор Макгрегор может быть дисквалифицирован в бою с Флойдом Мейвезером-младшим из-за постоянных нарушений правил.

«Конору надо понять, что он редко попадает, большинство его ударов идут мимо. Рефери будет предупреждать его в бою обо всех запрещённых действиях. В нашем спарринге не было судей, но он потерял бы два очка за удары в клинче и удары по затылку.

Ему надо научиться соблюдать правила. Он путается, особенно в ближнем бою. Пытается хватать и наклонять голову. Ближний бой в боксе сильно отличается от MMA. Тут нельзя хватать.

Конору надо научиться драться чисто. Если он продолжит пригибать голову и бить по затылку, его дисквалифицируют», — цитирует Малиньяджи MMA Fighting.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Поли Малиньяджи Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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