Джошуа: если бы Ортис был следующим обязательным претендентом, то бился бы с ним

Энтони Джошуа, чемпион мира в супертяжёлом весе, дал понять, что не избегает встречи с официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA Super Луисом Ортисом, но вместе с тем отметил, что приоритетным боем для него является противостояние с Кубратом Пулевым.

«Я не исключаю проведения боя в Лас-Вегасе, но я хочу, чтобы для моих фанов всё было проще. Моё сердце всегда с Великобританией. Здесь меня поддерживают ещё со времён любительской карьеры, и организация моего выступления тут даст возможность зрителям посмотреть титульный бой. Иногда хочется всё максимально упростить для болельщиков.

Кличко ушёл из спорта, я огорчён этим, так как ждал второго боя, но на всё есть причина и теперь мне нужно биться с официальными претендентами. Кубрат Пулев пребывает в этом статусе больше года и ждёт боя со мной. Ортис пребывает в этом статусе меньший срок. Если бы он был следующим обязательным претендентом, то я бился бы с ним. Определённо, что я встречусь с ними обоими, потому что они очень захватывающие спортcмены», — цитирует Джошуа BoxingScene.