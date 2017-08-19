Мозли: Мейвезер-старший был бы фаворитом в бою с Макгрегором

Бывший чемпион мира в трёх весах Шейн Мозли считает, что для интриги Конору Макгрегору нужно драться с Флойдом Мейвезером-старшим, а не с его сыном. Мейвезер-младший встретиться с Макгрегором 26 августа.

«Я даже не могу придумать сценарий, при котором Макгрегор победит. Лучшим боем была бы встреча Конора с Флойдом Мейвезером-старшим. Ему 64 года, вот у них был бы бой. Кто бы там выиграл, я не знаю. Но считаю Мейвезера-старшего фаворитом с небольшим преимуществом. Ставлю на него, но кто победит — не знаю», — приводит слова Мозли Fox Sports.