Кроуфорд: мне нравится Уорд, но я должен его подвинуть с 1-го места рейтинга P4P

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд прокомментировал свой успех в бою с Джулиусом Индонго, отметив, что удар, которым он нокаутировал оппонента, отрабатывался им на протяжении всего тренировочного лагеря.

«В первую очередь хочу поблагодарить Бога за то, что он дал мне эту победу. Моя мечта сбылась, это отличные ощущения. Я сделал это для всей Америки. Пояса? Они для меня имеют большое значение, я могу называться единственным чемпионом первого полусреднего веса, и это важно для меня.

Что касается нокаута, мы отрабатывали удары по корпусу в процессе всего тренировочного лагеря и всё, над чем мы работали, пришло в сегодняшнем бою. Мне нравится Андре Уорд, но я должен его подвинуть с 1-го места рейтинга P4P.

Планы на будущее? Сейчас я поеду на рыбалку, а потом буду отдыхать с семьёй. И только после этого мои тренеры и менеджеры решат, в каком направлении мне двигаться дальше», — заявил Кроуфорд после завершения поединка.