Хуан Мануэль Маркес: Альварес выиграет у Головкина по очкам

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Хуан Мануэль Маркес поделился ожиданиями от поединка между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Мексиканец полагает, что победу в этом противостоянии завоюет его соотечественник.

«Я думаю, что это будет отличный бой. Стиль Альвареса очень подходит для того, чтобы выиграть этот поединок. Но у Головкина есть мощь, он очень опасен и силён. Так что бой будет интересный. Полагаю, Канело выиграет по очкам. Я так считаю, потому что Геннадий сильный боксёр. Думаю Альварес выиграет решением судей», — рассказал Маркес в интервью YouTube-каналу FightHub.

Встреча между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом пройдёт 16 сентября в Лас-Вегасе.