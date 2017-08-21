Матч-реванш между Пакьяо и Хорном пройдёт в Брисбене

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо и австралиец Джефф Хорн, владеющий титулом WBO во втором полусреднем весе, проведут матч-реванш в Брисбене (Австралия). Об этом заявил мэр австралийского города Грэм Куирк, который 21 августа провёл переговоры с промоутерами боксёров. Ожидается, что поединок пройдёт на стадионе Suncorp Stadium, способном вместить 52 тыс. болельщиков.



«Хорошая новость состоит в том, что в этом году Пакьяо проведёт матч-реванш с Хорном в Брисбене», — приводит слова Куирка Brisbane Times.



Первый поединок между Пакьяо и Хорном состоялся в начале июля в Брисбене и завершился спорной победой австралийца по очкам.