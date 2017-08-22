Златичанин намерен вернуться в ринг в октябре и встретиться с Салидо

Экс-чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Деян Златичанин намерен вернуться в ринг до конца года и хотел бы провести бой с Орландо Салидо.

«Мы работаем над тем, чтобы вернуться в ринг в октябре или ноябре. Я намерен оставаться в лёгком весе, мне комфортно в этом дивизионе, и, думаю, мне есть что показать.

Вынужден признать, что бой с Гарсией сложился ужасно. И не потому что Майки был так хорош, а потому что я был ужасен. Тактика на бой была неверной. Ошибка в том, что я стоял прямо перед ним. В общем, не знаю, что случилось в тот вечер.

Следующий бой планирую провести в США. Хотел бы подраться с Салидо. Он мексиканский воин, и его стиль подходит мне", — приводит слова Златичанина World Boxing News.

Отметим, что предыдущий бой черногорец провёл в январе этого года и был нокаутирован Майки Гарсией.