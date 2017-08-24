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Мейвезер-младший пообещал, что Макгрегор не услышит финального гонга

24 августа 2017, четверг. 09:38 Бокс/ММА

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший обещает одержать досрочную победу над Конором Макгрегором. Встреча этих спортсменов станет главным событием турнира, запланированного на 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Modile.

«Это просто работа. Моя задача — быть бойцом. Этот бой не пройдёт всей дистанции», — цитирует Мейвезера BoxingScene.

Также американец заявил, что в оставшиеся до боя дни намерен посещать новый стрип-клуб неподалёку от Лас-Вегаса. «Я буду в (клубе) Girl Collection каждый день на этой неделе. Каждый день», — заявил Флойд.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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