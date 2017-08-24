Мейвезер-младший пообещал, что Макгрегор не услышит финального гонга

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший обещает одержать досрочную победу над Конором Макгрегором. Встреча этих спортсменов станет главным событием турнира, запланированного на 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Modile.



«Это просто работа. Моя задача — быть бойцом. Этот бой не пройдёт всей дистанции», — цитирует Мейвезера BoxingScene.



Также американец заявил, что в оставшиеся до боя дни намерен посещать новый стрип-клуб неподалёку от Лас-Вегаса. «Я буду в (клубе) Girl Collection каждый день на этой неделе. Каждый день», — заявил Флойд.