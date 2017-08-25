Кличко: у бойца MMA нет шансов в бою по правилам бокса

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко поделился ожиданиями от грядущей встречи между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и звездой UFC Конором Макгрегором.

«У боксёра нет шансов в поединке по правилам смешанных единоборств, то же самое можно сказать и о бойце MMA, в случае если он принимает бой по правилам бокса. Не скажу, что шансов нет вовсе, но они минимальны. Потому я удивлён, что Макгрегор согласился боксировать с Мейвезером и не стал бросать ему вызов в UFC», — приводит слова украинца BoxingScene.