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Кличко: у бойца MMA нет шансов в бою по правилам бокса

25 августа 2017, пятница. 20:56 Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко поделился ожиданиями от грядущей встречи между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и звездой UFC Конором Макгрегором.

«У боксёра нет шансов в поединке по правилам смешанных единоборств, то же самое можно сказать и о бойце MMA, в случае если он принимает бой по правилам бокса. Не скажу, что шансов нет вовсе, но они минимальны. Потому я удивлён, что Макгрегор согласился боксировать с Мейвезером и не стал бросать ему вызов в UFC», — приводит слова украинца BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Кличко Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
25 августа 2017, пятница
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