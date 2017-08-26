Фроч: у Уорда отвратительный и скучный стиль

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч раскритиковал бывшего оппонента Андре Уорда. По мнению британца, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе боксирует в очень скучной манере, что отбивает желание у ведущих телеканалов транслировать бои с его участием.

«После того как я проиграл Уорду (декабрь 2011-го. — Прим. „Чемпионата“), у меня всё равно была великолепная карьера. То поражение принесло мне больше пользы, чем вреда. Что касается моего отношения к нему, то я не его фанат. Мне не нравится его стиль. Если вам это нравится, то лично для меня вы не являетесь фанатом бокса. Его манера ведения боя отвратительна и скучна. HBO, Showtime, Sky Sports не испытывают желания показывать его бои. Люди не хотят смотреть на него», — приводит слова Фроча Boxingnews24.