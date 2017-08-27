Фроч: будь Макгрегор боксёром, я бы сказал, что его деклассировали

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч отметил, что Конор Макгрегор не смог оказать достойное сопротивление Флойду Мейвезеру-младшему. Мейвезер победил техническим нокаутом в 10-м раунде.

«Макгрегор хорошо справился, учитывая, что он боец MMA. Будь он боксёром, я бы сказал, что его деклассировали, бой был неравным. Конор вышел, был горд, старался, но не справился. Шоу было отличным, мы все сидели на краешках стульев. Но случилось то, чего мы и ждали», — приводит слова Фроча Sky Sports.