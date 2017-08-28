Тищенко и Егоров пробились в четвертьфинал ЧМ по боксу в Гамбурге

Российские боксёры Евгений Тищенко и Василий Егоров одержали победы в 1/8 чемпионата мира, который проходит в Гамбурге, и пробились в четвертьфинал турнира.



Тищенко, выступающий в весовой категории до 91 кг, побил колумбийца Дейвиса Хулио Бланко со счётом 4:1, а Егоров, выступающий в весе до 49 кг одолел австралийца Алекса Винвуда — 5:0.



Виталий Дунайцев (до 64 кг) и Петр Хамуков (до 75 кг) уступили американцу Фреудису Рохасу и колумбийцу Хорхе Вивасу Паласиосу соответственно и завершили выступление на турнире.

