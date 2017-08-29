Элиминатор IBF между Пономарёвым и Окампо состоится 31 октября в США

Определилась точная дата проведения поединка за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF во втором полусреднем весе между россиянином Константином Пономарёвым и мексиканцем Карлосом Окампо. Встреча этих боксёров состоится 31 октября в США.



«Контракт на бой подписан, он пройдёт 31 октября в США», — рассказал представляющий интересы российского боксёра Алексей Васильев, слова которого приводит ТАСС.



Ранее были проведены промоутерские торги на право организации этого боя, победа в которых досталась компании Top Rank.