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Тищенко победил Турсунова и прошёл в финал ЧМ

31 августа 2017, четверг. 21:44 Бокс/ММА

В Гамбурге в эти дни продолжается чемпионат мира по боксу. Сегодня, 31 августа, проходят полуфинальные поединки. На этой стадии турнира сборная России представлена двумя боксёрами — Тамиром Галановым (до 52 кг) и Евгением Тищенко (до 91 кг).

Последний сумел оформить выход в финал чемпионата мира, одержав уверенную победу над представителем сборной Узбекистана Санжаром Турсуновым. Галанов поединок за выход в финал проведёт позже.

Отметим, что Тищенко является действующим чемпионом мира и Европы. Также боксёр в 2016 году завоевал золото Олимпийских игр.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
31 августа 2017, четверг
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