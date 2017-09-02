Алду: конечно, Макгрегор не одержал моральной победы в бою с Мейвезером

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алду не считает, что бой с Флойдом Мейвезером-младшим стал моральной победой для Конора Макгрегора. Мейвезер не выходил на ринг два года и победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

«В первую очередь я даже не смотрел этот бой. Я был на футбольном матче, для меня это спорт №1.

Конечно, это не моральная победа. Он пытался доказать что-то в бою с соперником, которому почти 41 год, который завершил карьеру. Это был бой ради денег. Для моральный победы надо было драться с действующим боксёром, с чемпионом. Тогда бы он едва ли простоял и раунд. Это совсем другой спорт, надо знать своё место", — цитирует Алду MMA Junkie.