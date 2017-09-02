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Тищенко: Савон поймал кураж, и я не смог изменить ход поединка

2 сентября 2017, суббота. 23:32 Бокс/ММА

Российский боксёр Евгений Тищенко, представляющий сборную РФ в категории свыше 91 кг, прокомментировал поражение в финале чемпионата мира 2017 года от кубинца Эрисланди Савона. В этом бою кубинский спортсмен одержал победу раздельным решением судей.

«Не получилось изменить ход поединка, так как чувствовал, что соперник поймал кураж. Будем разбираться, что пошло не так. Очень жаль, что уезжаем без золота, будем стремиться лучше подготовиться к следующему чемпионату мира в Сочи», — цитирует Тищенко официальный сайт Федерации бокса России.

Источник: Федерация бокса России Сообщить об ошибке
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Евгений Тищенко
Новости. Бокс/ММА
2 сентября 2017, суббота
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