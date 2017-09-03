Мандайн хочет боя с Хорном

Бывший чемпион мира во втором полусреднем и во втором среднем весе Энтони Мандайн, заявил, что желает провести встречу с чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBO Джеффом Хорном.

«В Австралии сейчас появляются таланты, а я был одним из лидеров австралийского бокса долгие годы. Я готов сбросить вес и с радостью встречусь с Хорном. Если Боб Арум меня слышит, то пусть знает, что я готов к этому. Суть в том, что Хорн может потерять титул, но он заработает столько денег, сколько не сможет заработать ни с кем другим.

Если он не будет драться с Пакьяо, то следующим должен быть я. Я верю в то, что я побью Хорна, как я в своё время побил Шейна Мозли. Это будет самый большой бой для Австралии, так что позвони мне, Боб", — приводит слова Мандайна BoxingScene.