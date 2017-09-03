Тренер Ригондо: Донэйр более сложный соперник, чем Ломаченко

Педро Диас, тренер чемпиона мира Гильермо Ригондо, заявил, что филиппинец Нонито Донэйр, с которым кубинец справился ещё в 2013 году, более сложный соперник для его бойца, чем чемпион мира во втором полулёгком весе Василий Ломаченко.

«В первую очередь мы должны убедиться, что намерения Арума реальны. Он бизнесмен. Хорошо слышать от него слова о бое, но нужно, чтобы они стали правдой. Два чемпиона, два двукратных олимпийских чемпиона, такой бой превзойдёт ожидания от боя Мейвезер — Макгрегор.

Что касается самого возможного боя, то Ломаченко отличный боксёр, он бьёт разнообразно, но без какой-либо мощи. Мне кажется, что Нонито Донэйр для нас более сложный оппонент, чем Ломаченко», — приводит слова Диаса BoxingScene.