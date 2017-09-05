Элиминатор WBO между Смитом и Уильямссом состоится 11 ноября

Поединок за звание претендента на титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO между британцами Лайамом Смитом (25-1-1, 14 KO) и Лайамом Уильямсом (16-1-1, 11 КО) не состоится 28 октября, как планировалось ранее. Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что встреча боксёров состоится 11 ноября, сообщает BoxingScene.



В апреле текущего года Смит и Уильямс сразились за титул временного чемпиона WBO. Однако Смит не уложился в лимит веса и чемпионский пояс стоял на кону только для Уильямса, угол которого отказался от продолжения боя в девятом раунде.