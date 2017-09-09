Семья Абдусаламова получит $ 22 млн в результате иска против штата Нью-Йорк

В ноябре 2013 года российский боксёр Магомед Абдусаламов (18-1, 18 КО), проводил свой очередной бой на профессиональном ринге. Поражение единогласным решением судей от Майка Переса стало роковым для россиянина. Пройдя всю дистанцию боя, Абдусаламов получил тяжёлую черепно-мозговую травму. После поединка он был доставлен в больницу, где перенёс инсульт и был введён в искусственную кому.

После нескольких сложных операций Абдусаламов пришёл в сознание, тем не менее он до сих пор не может говорить и самостоятельно передвигаться, правая сторона боксёра по-прежнему остаётся парализованной.

Случившееся заставило подать иск семью Абдусаламова против штата Нью-Йорк и Атлетической комиссии штата. По мнению пострадавшей стороны, халатность и непрофессиональное выполнение обязанностей привело к тому, что бой не был остановлен вовремя, что и стало причиной столь тяжёлых последствий. Семья боксёра подала иск на $ 100 млн, в конечном итоге стороны пришли к соглашению, согласно которому сторона Абдусаламова получит $ 22 млн, сообщает BoxingScene.