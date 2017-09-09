Cулейманов: в состоянии Абдусаламова нет больших изменений

Аминулла Сулейманов, друг российского боксёра Магомеда Абдусаламова, рассказал о его состоянии здоровья. Последний проходит длительную реабилитацию в США после тяжёлой черепно-мозговой травмы, полученной в бою с Майком Пересом. После нескольких операций на головном мозге Абдусаламов по-прежнему не может говорить, а его правая сторона парализована.

«В состоянии Абдусаламова нет больших изменений. Честно говоря, всё детально я не знаю, но после всех расходов, долгов и адвокатских процентов, им достанется около $ 10-12 млн. И эти деньги на руки не даются никому, их будут давать каждый месяц на содержание Маги», — цитирует Сулейманова ТАСС.

Ранее стало известно, что семья Абдусаламова, в результате поданного иска на штат Нью-Йорк, получит $ 22 млн.