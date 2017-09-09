Монсон может вернуться в ММА

Известный американский боец Джефф Монсон отметил, что мог бы вернуться в смешанные единоборства, если ему предложат поединок с серьёзным соперником. Последний бой в ММА он провёл в октябре 2016 года в Белгороде, одержав победу над Алексом Кардо.



«Пока не знаю, ничего конкретного нет. Я люблю спорт, люблю ММА. Я бы мог вернуться, если появится возможность провести бой с по-настоящему сильным соперником», — цитирует 46-летнего бойца ТАСС.



Монсон также сообщил, что следующий бой проведёт 24 сентября на чемпионате мира по грэпплингу.