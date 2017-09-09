Борг: прошу прощения за то, что не могу выйти на бой с Джонсоном

Рэй Борг прокомментировал отмену боя с Деметриусом Джонсоном на турнире по смешанным единоборствам UFC 215.



«Во-первых, я бы хотел принести извинения болельщикам и Деметриусу Джонсону за то, что не могу выйти на бой. Также хочу поблагодарить доктора Дэвидсона, UFC и Джеффа Новицки за заботу о моём здоровье. Кроме того, хотел бы добавить, что я больше не работаю с Perfecting Athletes и диетологом Мишель Ингельс, которая не была уполномочена говорить от моего имени», — приводит слова Борга MMA Weekly.



Ранее Ингельс заявила, что у Борга не возникало никаких проблем со сгонкой веса.