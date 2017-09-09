Дус Анжус: Макгрегор не уважает мою семью, у нас незаконченное дело

Боец UFC Рафаэль дус Анжус всё ещё надеется на бой с Конором Макгрегором. Их поединок должен был произойти на UFC 196, но дус Анжус сломал ногу и не смог выйти на бой.

«Я думаю о бизнесе, но у меня подход старой школы, я воспринимаю всё близко к сердцу. Этот парень не уважает меня и мою семью. Верю, однажды мы сможем устроить бой. У нас есть незаконченное дело.

Не верю, что в ближайшее время он будет защищать титул. Он не любит такие вещи. Он наверняка постарается заняться чем-то другим. Он не станет драться с Тони Фергюсоном или Кевином Ли за титул. Но я здесь, и у нас есть дело. Я всё ещё жду боя", — цитирует дус Анжуса MMA Fighting.