Фроч: давайте будем честными, с кем вообще дрался Головкин?

Карл Фроч, бывший чемпион мира во втором среднем весе, заявил, что Геннадий Головкин всё ещё не может получить полноценного признания в мире бокса из-за того, что среди его соперников было крайне мало достойных боксёров.

«Никто не отдаёт должного уважения Головкину, и причина в том, что в его послужном списке нет достойных имён. Давайте будем говорить честно: если не брать Джейкобса, то с кем он вообще дрался? Да, он легко справлялся с соперниками, но он не получит настоящего признания, пока не получит в свой список большое имя. Победа над Канело укрепит его позиции, но, мне кажется, он поздно принял этот бой. Пик его карьеры минул.

Думаю, мы увидим близкий бой, в котором Альварес победит по очкам. Уж слишком много ударов принимает Головкин. Как бы то ни было, если Альварес выиграет в 12 раундах, не исключено, что через некоторое время мы станем свидетелями реванша", — приводит слова Фроча BoxingScene.

Поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.